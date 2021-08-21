كواليس سيطرة طالبان على أفغانستان.. مسؤول حكومي: الجيش لم يقاتل

في الوقت الذي يتدفق المدنيون الأفغان على مطار كابول بعد نحو أسبوع من استيلاء حركة طالبان على الولايات في أفغانستان، وتمكن الحركة من السيطرة على الأوضاع في أفغانستان ودخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية في غضون عشرة أيام، كشف مسؤول في الحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان كواليس ما وراء تمكن الحركة من العودة مجددا لحكم أفغانستان بعد الإطاحة بها عام 2001.

وزير الداخلية الأفغاني: الجيش لم يقاتل حركة طالبان

وكشف وزير الداخلية الأفغاني السابق وممثل الرئيس الأفغاني في باكستان، محمد عمر داودزی، أن أبرز أسباب سيطرة طالبان على أفغانستان هو الفساد المنتشر في صفوف الجيش، منوها بأن الجيش الأفغاني لم يقاتل حركة طالبان بسبب عدم ثقته بالسياسيين.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن الحكومة الأفغانية تفاجأت بسرعة سيطرة حركة طالبان على الولايات في أفغانستان، لافتا إلى أن ظروف خروج الرئيس أشرف غني من البلاد لا تزال غامضة.

وأوضح المسؤول الأفغاني أن واشنطن أجرت مباحثات مع حركة طالبان وليس مع الحكومة الأفغانية، مشيرا إلى أن حركة طالبان تريد إقامة نسختها من «دولة الخلافة»، بحسب تعبيره وفقا لقناة «العربية».

وتابع المسؤول أن العلاقة بين الرئاسة الأفغانية وواشنطن كانت سيئة مؤخرا، قبل هيمنة طالبان على الأوضاع، قائلا «الشعب الأفغاني يريد شخصيات معتدلة يثق بها».

طالبان تبحث تشكيل حكومة أفغانية «منفتحة»

وتسعى حركة طالبان لتشكيل حكومة «منفتحة وشاملة» تضم بينها أعضاء من غير الحركة وفقا لتصريحات مسؤوليها إبان سيطرة الحركة على البلاد، وبحثت الحركة خلال اجتماع اليوم السبت في العاصمة كابول تشكيل الحكومة.

فيما وصل الرئيس المتوقع لأفغانستان والرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، إلى كابول اليوم السبت بعدما أمضى يومين في قندهار، مقر الحركة السابق والتي وصل إليها الثلاثاء الماضى بعد عشرين عاما من إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية للحركة من الحكم.