«الناتو»: عمليات الإجلاء من أفغانستان تسير ببطء في مطار كابول

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» إن عمليات الإجلاء من أفغانستان تسير ببطء في مطار العاصمة «كابول» لتفادي أي اشتباكات مع حركة «طالبان» أو المدنيين خارج المطار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مسؤول بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كشف في وقت سابق، أن أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابول منذ الأحد الماضي، مضيفا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» الإخبارية.

الأمين العام لـ الحلف: «الناتو» يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابول

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابول وأن يبقى المطار مفتوحا.

وأوضح ستولتنبرج للصحفيين، عقب مؤتمر عاجل عبر الفيديو لوزراء الخارجية دول الحلف: «ما زال الوضع صعبا ولا يمكن التنبؤ به، التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلون مطار كابول».

وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إن أكثر من 5200 من جنوده يحرسون مطار كابول، حيث تم فتح العديد من البوابات، فيما حلقت طائرات مقاتلة أمريكية فوق العاصمة الأفغانية لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن 6000 آلاف شخص بُحثت أوضاعهم تماما موجودون حاليا في المطار الأفغاني، وسيستقلون طائرات قريبا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الجسر الجوي الذي أقيم مع أفغانستان، مؤخرا، من أجل عمليات الإجلاء، بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية «كابول»، هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان مسؤول في «طالبان»، قال في وقت سابق، إن الحركة واصلت المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان وقادة الفصائل، متابعا: «لم نتسبب بالفوضى في مطار كابول».