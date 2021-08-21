جرعة مخدرات تتسبب في وفاة ربة منزل داخل شقتها ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم السبت، على جثة ربة منزل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، في حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

رائحة كريهة

بداية الواقعة، كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق التي تقيم بها سيدة، وتم استئذان النيابة العامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المتوفاة «آيه.ف.ح» في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، وفي حالة تعفن رمي، ما يعني مرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة، وكشف الفحص، أنها أثناء تعاطيها المخدرات لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرعة مخدرات

وبالفحص تبين وجود بقايا مواد مخدرة بجوار الجثة، كما تبين وجود بداية «تعفن رمي» علي الجثة، ما يؤكد بأن الوفاة حدثت منذ أكثر من يومين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء أسرة المتوفاة وسماع أقوالها، كما طلبت التحريات النهائية حول الواقعة.

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وتعد هذه الواقعة، هي الحادث الثاني لأنثى، اليوم السبت، بعد واقعة انتحار طالبة شنقا بسبب رسوبها في الثانوية العامة بكرداسة، حيث أكدت التحريات أن والدة المتوفاه «سماح.م» عثرت عليها جثة هامدة، داخل غرفتها بمنزل الأسرة.

وتبين من خلال التحقيقات والتحريات، أن الطالبة المتوفاة، كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد رسوبها في الثانوية العامة، التي ظهرت نتائجها الأسبوع الماضي، وأقدمت على الإنتحار بشنق نفسها بواسطة حبل متدلٍ من سقف غرفتها، وتعلقت به بعدما وضعته حول عنقها، مما أدى لوفاتها في الحال، بعد انسداد المسالك الهوائية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطالبة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.