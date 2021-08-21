انتحار طالبة شنقا بسبب رسوبها في الثانوية العامة بكرداسة

انتحرت طالبة شنقا في مدينة كرداسة، بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة الطالبة المتوفاة، لسماع أقوالها حول الواقعة، وصرّحت بدفنها بعد الانتهاء من تشريح جثتها.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانتحار طالبة داخل منزلها بمنطقة كرداسة والعثور عليها جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاه تدعى «سماح.م.م»، 18 سنة، طالبة بالثانوية العامة داخل غرفة نومها.

وتبين من المناظرة، ارتداء المتوفاة، لكامل ملابسها، كما تبين وجود حبل حول عنق المتوفاة، وتوصلت التحريات بأنها دخلت في حالة نفسية سيئة بعد رسوبها في الثانوية العامة، وقالت والدتها إنها دخلت غرفتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ووجدتها معلقة في سقف غرفتها بواسطة حبل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، حيث أصدرت القرارات المتقدمة، ولا تزال التحقيقات جارية.

واقعة مشابهة

وتأتي واقعة انتحار طالبة كرداسة، بعد 48 ساعة من انتحار طالبة أخرى في منطقة المرج، الخميس الماضي، حيث ألقت «جيهان حسن» 18 سنة، بنفسها من الطابق الخامس من شرفة منزلها بعد رسوبها في الثانوية العامة، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة يائسة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسور في الجمجمة وأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطالبة لسماع أقوالهم.