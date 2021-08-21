«إيتيدا» تعزّز جهودها في دعم الشركات الناشئة خلال 2021.. وافتتاح مركزي إبداع في أسوان والإسماعيلية قريباً

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن الهيئة تعكف حالياً على وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات «2021 - 2026»، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، لتعزيز قدرة القطاع التنافسية على مستوى العالم، وجعله مساهماً رئيسياً فى التنمية.

وتستهدف الاستراتيجية تحديد الأسواق التى ستتجه إليها الهيئة والبرامج التسويقية التى ستُنفذها للشركات المصرية، وآليات الترويج التى ستستخدمها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ الاستراتيجية، بدءاً من العام الحالى.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على 3 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول فى تطوير الأسواق وتنمية المهارات، حيث نُركز على تشجيع الشركات المحلية من خلال خلق أسواق لها، لتصدير منتجاتها إلى الخارج، وجذب استثمارات أجنبية من خارج مصر، لعمل مراكز تعهيد أو تصدير للأسواق العالمية.

وأوضح «محفوظ» أن المحور الثانى يتمثل فى دعم الشركات الناشئة والابتكار، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مراكز إبداع فى القاهرة والمحافظات، حيث افتتحت الهيئة مراكز إبداع فى المنيا وقنا والمنوفية والمنصورة، وسيتم افتتاح مركزين فى القاهرة قبل نهاية العام الحالى، وقريباً فى أسوان والإسماعيلية.

وتابع أن المحور الثالث يتمثل فى دعم التحول الرقمى عن طريق تهيئة بيئة مناسبة للأعمال، عن طريق التوقيع الإلكترونى عبر منصة مصر الرقمية ونظام الفاتورة الإلكترونية، من الخدمات المهمة لتيسير بيئة الأعمال، منوهاً بأن الهيئة منوط بها رعاية الملكية الفكرية للمنتجات التكنولوجية وتسجيل براءات الاختراع.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة أن الهيئة أصدرت عدة مبادرات لتنمية ومهارات الشباب، حيث قامت بتدريب نحو 54 ألف شاب على المهارات التقنية خلال العام الماضى.

وحول أداء مراكز الإبداع، أشار إلى أن الهيئة تركز على إنشاء مراكز الإبداع بجوار الجامعات الكبرى والتكنولوجية للتسهيل على الشباب للوصول إليها، كما ترعى هذه المراكز الإبداعية الشباب فى مرحلة مبكرة لاحتضان أفكارهم وتدريبهم.

وأشار «محفوظ» إلى أن مراكز الإبداع تركز فى البداية على تدريب الشباب على كيفية إنشاء شركات وتدريبهم على المهارات التقنية، ثم صقل الفكرة وتشبيك الشباب مع الشركات التى تعمل فى هذه الصناعة لتحديد المشكلات التى تواجه هذه الشركات، والعمل على إيجاد حلول وأسواق لهذه المنتجات.

وشدّد على أهمية أن يكون هناك طلب على المنتجات الجديدة التى تقدّمها الشركات الناشئة فى السوق، مشيراً إلى أن مراكز الإبداع تقوم بتوفير التمويل للشباب والمكان لمدة عام مجاناً.

ولفت «محفوظ» إلى أن الحد الأقصى لتمويل الشباب الذى تُقدّمه الهيئة يصل إلى 180 ألف جنيه، موضحاً أن هناك صناديق «رأسمال المخاطر» تقدم تمويلاً ملائكياً للشباب، مقابل نسبة من الشركة.

ونوه بأن هناك برنامجاً بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم رائدات الأعمال «هى رائدة» لدعمها فى كيفية التسويق لمنتجاتها من خلال الإنترنت، مما يحقق لها مبيعات جيدة، حيث قامت الشركة بتدريب نحو 100 سيدة وفتاة خلال العام الحالى.