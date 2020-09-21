انتهاء التسجيل في برنامج دعم الشركات الناشئة بـ"SpinLab" غدا

تنتهي، غدًا الثلاثاء، طلبات المشاركة في النسخة الحادية عشر من برنامج "مسرعة الأعمال الألمانية" أو "SpinLab - The HHL"، والتي تساعد في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ماليًا، حيث تتميز "SpinLab" بعدم وجود رسوم للمشاركة، فهي مجانية تمامًا، ولا يتم الحصول على أسهم من الشركات الناشئة التي يتم اختيارها للمشاركة.

وتوجد "SpinLab" في مدينة لايبزج، والتي تعد عاصمة الشركات الناشئة في ألمانيا، كما أن علاقاتها الجيدة بالمؤسسات والجامعات والكيانات البحثية والحكومات الأوروبية، تساعد الشركات الناشئة في الحصول على المصادر التي تحتاجها.

ومن أولويات "SpinLab" وضع الشركات الناشئة في مشاريع تجريبية ضمن شبكة شركائها، ولذلك فقد تتمكن من تنمية شركتك الناشئة تحت مظلة شركات مثل بورش، ودويتشه بنك، وغيرها الكثير، حيث تمتلك شبكة واسعة من المستثمرين، ما قد يساعدك في الحصول على استثمار مباشر حال احتاج مشروعك لذلك.

وحتى يتم القبول فى المشروع يجب على الشركات المشاركة أن يكون لديها في المرحلة الأولى وجود فريق مؤسس، ووكذلك النماذج الأولية للمنتج، ولا يشترط الانتهاء منها لكن لا بد أن يكون قد بدأ العمل بها.