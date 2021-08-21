الدراسة بكلية الألسن بجامعة المنيا.. كل ما تريد معرفته

تستهدف كلية الألسن بجامعة المنيا إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهنياً في مجال اللغات الأجنبية والترجمة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال برامج عالية الجودة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

أهداف الدراسة بكلية الألسن بجامعة المنيا:

وتهتم كلية الألسن بجامعة المنيا، بتحقيق الريادة العلمية والتميز في مجالات اللغة والأدب والترجمة محلياً ودولياً، لتحقيق التواصل المعرفي والثقافي مع دول العالم، بما يخدم المجتمع، ويسهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لذا فإن كلية الألسن وضعت التصور وتقديم واستخدام الآليات التي تقدم للمجتمع خريجاً يتمتع بالمواصفات التي يضعها المجتمع للمتحدث باللغة الأجنبية والمستوعب لثقافة الشعوب المتحدثة بتلك اللغة وبما يكفل الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ضمان سبل استمرار احتفاظ ذلك الخريج بالمستوى اللغوي المناسب، ويتواكب مع هذه الرسالة خلق الوعي الثقافي وتنمية أخلاقيات التسامح، والتقبل بما يسهم في تحقيق العبور الثقافي بين الأفراد من الثقافات المختلفة ومن ثم بين الشعوب.

أقسام كلية الألسن بجامعة المنيا:

وتضم كلية الألسن بجامعة المنيا 6 أقسام هي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والصينية، وتسعي الكلية، لتنمية الطموح الفكري لدى الطلبة بما يوفر البيئة الفكرية الخلاقة اللازمة للدراسات العليا والبحث، مع الالتزام بمعايير الجودة وتوكيدها المستمر، والتطوير المستمر للمنظومة الإدارية والخدمية للكلية، ثم اعتماد منظومتي التعليم والبحث ومخرجاتهما وفق المعايير المحلية والإقليمية والدولية.

وتشمل الأهداف العامة لكلية الألسن بجامعة المنيا، تقديم برامج تعليمية في مجال اللغات الأجنبية على مستوى عالٍ من الجودة وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية، الإسهام في دفع حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية والمشاركة في تحكيم الأعمال المترجمة وفق معايير دقيقة، خلق بيئة ثقافية علمية توفر للطلاب فرص التطوير الذاتي، إكساب الطلاب خبرات عملية من خلال تدريبهم وإعدادهم لخدمة المجتمع، تنمية قدرات الخريجين على متابعة التعلم والتطور المهني بعد التخرج وتأهليهم للمنافسة في سوق العمل، الإسهام في خدمة المجتمع بإقامة دورات وورش عمل في اللغات الأجنبية والترجمة.

الأهداف الاستراتيجية لكلية الألسن جامعة المنيا:

1- تهيئة الكلية للإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

2- تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية للكلية وللمعامل.

3- إعادة هيكلة المناهج والمقررات و التأكد من أنها تتوافق مع المعايير القومية الأكاديمية ( NARS) و السمة المميزة للكلية وتلبية احتياجات المستفيدين.

4- تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالكلية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين.

5- رفع كفاءة العملية التعليمية بانشاء برنامج مميز يخدم السمة المميزة للكلية.

6- تطوير الخطة البحثية للكلية وربطها بخدمة المجتمع .

7- إنشاء إدارة تابعة لوكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

8- تسويق خدمات المراكز ذات الطابع الخاص لتوفير مصادر الدعم والتمويل الذاتى للكلية .

9- نشر دليل المصداقية والأخلاقيات وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الآداب والأعراف الجامعية.

10- تطوير نظم وأساليب التقويم والامتحانات.