كل ما تريد أن تعرفه عن كلية التمريض جامعة المنيا

كلية التمريض هي أحدى كليات جامعة المنيا وتقع داخل الحرم الجامعي، تأسست بالقرار الجمهوري رقم (184) لسنة (1995) بأسم المعهد العالي للتمريض التابع لكلية الطب، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (200) لسنة (2000) بتحويلها إلى كلية التمريض بجامعة المنيا، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعى 1997 وتضم الآن نحو 1000 طالب وطالبة.

شروط القبول بكلية التمريض بجامعة المنيا..

1-الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي (علمي علوم) أو علي شهادة معادلة لها شريطة حداثة المؤهل علي أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75% ويستثني من ذلك الحاصلون على شهادات المعادلة الأجنبية.

2-يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي المؤهلات الآتية:

أ‌- حملة دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) بشرط حداثة المؤهل(ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ التخرج) والحصول على مجموع 75 % كحد أدنى من مجموع درجات الدبلوم ويتم قبول الطلاب بالفرقة الثانية وفقا للأعداد التي تحددها الكلية كل عام مع مراعاة الإلتزام بلوائح طلبة المعاهد الفنية من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ب‌- دبلوم التمريض العام (الثانوية الفنية للتمريض) ويشترط حداثة المؤهل والحصول علي مجموع 75% كحد أدني من درجات الدبلوم ويتم قبول الطلاب بالفرقة الأولي بنسبة لا تزيد عن 5%من العدد المقبول وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة في مستوى الثانوية العامة ( القسم العلمي. مواد: الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضة1 ) والذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات وتكون المفاضلة للقبول بالكلية علي أساس مجموع درجات دبلوم التمريض مع درجات امتحان المعادلة التكميلية في مستوي الثانوية العامة.

ج- يجوز قبول الحاصلين على مؤهل عال ( ليسانس أو بكالوريوس) من كليات أو معاهد أخرى بالفرقة الأولى على أن تكون الثانوية العامة التي حصل عليها من القسم العلمي ويشترط حصول المتقدم على تقدير عام في الدرجة الجامعية لا يقل عن جيد وفقا للأعداد التي يقررها مجلس الكلية و ألا يكون قد مضي على حصوله على الدرجة الجامعية أكثر من ثلاث سنوات.

3 – التفرغ الكامل للدراسة (اقرار بعدم العمل فى المستشفيات أثناء الدراسه وأثناء السنه التدريبيه الإجباريه).

4- النجاح في الكشف الطبي.

5- اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.

6- قواعد التحويل الى الكليه: تراجع قواعد التحويل الى الجامعة ويضاف نسبة عدد المحولين الى الكليه كما يقره مجلس الكلية

برنامج مرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض بجامعة المنيا..

أولاً: درجة الدبلوم في التمريض: تمنح جامعة المنيا بناء على طلب مجلس كلية التمريض بجامعة المنيا درجة الدبلوم في التمريض.

ويشترط في قيد المتقدمين ذكورا وإناثا مايلي:

1-أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية او درجة معادلة من جامعات أخرى معترف بها.

2-أن يكون المتقدم قد أمضي سنة علي الأقل في ممارسة مهنة التمريض بعد سنة الأمتياز.

3-أن يكون مستوفيا لمتطلبات الجامعة ( لغة انجليزية وشهادة ICDL).

4-الحد الاقصى لعدد مرات دخول الامتحان (3) ثلاث مرات أو طبقا لنظام الساعات المعتمدة.

5-أن يكون التقدير في مادة التخصص جيد علي الأقل.

ثانيا: درجة الماجستير فى علوم التمريض: وتمنح درجة الماجستير فى التمريض فى أحد التخصصات التالية: تمريض باطنى و جراحى، تمريض الحالات الحرجة والطوارىء، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الاطفال، التمريض النفسى والصحة النفسية، تمريض صحة المجتمع، تمريض مسنين، إدارة تمريض، تعليم تمريض.

شروط القيد لدرجة الماجستير في التمريض بجامعة المنيا..

أ-أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على الاقل.

ب-أن يكون مستوفيا لمتطلبات الجامعة ( لغة انجليزية وشهادة ICDL).

ج-أن يكون التقدير في مادة التخصص جيد علي الأقل.

د-للطلاب الوافدين الي جانب الشروط السابقة: تطبق القواعد واللوائح الصادرة من ادارة الوافدين والمجلس الاعلى للجامعات. معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات وشهادة صحية بالخلو من مرض الايدز مستخرجة من داخل جمهورية مصر العربية وتعتمد جميع الإقرارات الموضحة فيما سبق من إدارة الدراسات العليا بعد استيفاء رسم الدمغة، وموافقة السفارة على الدراسة وتحديد جهة التمويل.

ومدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتين على الأقل ولا يجوز أن يمتد القيد فيها لأكثر من 4 سنوات ويجوز أن يرخص مجلس الكلية بسنة إستثنائية.

و أن يكون قد زاول مهنة التمريض مدة لاتقل عن سنتين بعد السنة التدريبية في مستشفي عام أو خاص أو معهد علمي معترف به من الجامعة أو يكون قد زاول العمل كمعيد/معيدة بكلية التمريض أو معهد عالي للتمريض بإحدي الجامعات مدة لاتقل عن سنة.

ثالثاَ: الدكتوراة في علوم التمريض بجامعة المنيا..

مدة الدراسة (2) سنتان قابلة للمد عاماَ ثالثاَ، وتمنح درجة الدكتوراه فى أحد تخصصات التمريض التالية: تمريض باطنى و جراحى، تمريض حالات حرجة و طوارىء، تمريض صحة الام وحديثي الولادة، تمريض الاطفال، التمريض النفسى و الصحة النفسية، تمريض صحة المجتمع، تمريض المسنين، إدارة تمريض، تعليم تمريض.

ويتم القيد لنيل الدرجة حسب شروط اللائحة الداخلية للكلية، و يقترح توحيد شروط القيد لدرجة الدكتوراه فى علوم التمريض بكليات التمريض.