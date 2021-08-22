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حظك اليوم برج الجدي الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

من السمات والصفات المعروفة عن أصحاب برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك أو تقرر تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة وأن تحافظ على اللباقة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

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