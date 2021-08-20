حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي، أنه يقدر المسؤولية ويثبت كفاءته في تحملها دائما، ويبذل كل ما بوسعه ليكون جديرا بهذه المسؤولية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.