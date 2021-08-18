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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:10 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

تمر الشمس من برج الجدي في الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، حيث تكون الشمس في أول هذا البرج عند الانقلاب الشتوي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

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