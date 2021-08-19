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حظك اليوم برج الجدي الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:18 ص | الخميس 19 أغسطس 2021
برج الجدي

برج الجدي

يمتلك مولود برج الجدي شخصية قوية، ويتميز بالتزامه في المواعيد، ويبحث أصحاب هذا البرج دائما عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، كما يُعرف عنهم قوة الشخصية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 19-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة.

حظك اليوم برج الجدي 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرًا، وتعرف كيف تدير الحوارات بلباقة وتفرض إرادتك بذكاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

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