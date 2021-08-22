حظك اليوم برج الحوت الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المهمة التي تعرف عن مولود برج الحوت أنه محب للآخرين فهو شخص لا يتصف بالأنانية، مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر وجيد الطباع والخصال، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك بتنظيم جهودك.. اعتنِ بصحتك، ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.