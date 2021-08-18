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حظك اليوم برج الحوت الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:58 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
برج الحوت

برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أنه يسيطر عليه الروح الإبداعية والحس الفني في كثير من أعمالهم وكذلك تصرفاتهم، كما أنه عطوف ويحب الخير، وهو يرغب دائمًا في أبرز قدراته ومهاراته أمام الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 19-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعرف علاقاتك تطورا، وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة، وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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