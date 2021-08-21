حظك اليوم برج الحوت السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ولمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الحوت 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات والتشوش.. تستطيع أن تقترب بذكاء ممن تحب وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.