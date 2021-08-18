حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

عطوف ويحب الخير من أبرز صفات مواليد برج الحوت، وهو يرغب دائمًا في أبرز قدراته ومهاراته أمام الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.