في يومهم الدولي.. «حقوق إنسان التنسيقية» تؤكد دعمها لضحايا الإرهاب

وجهت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لجهود الحكومة في علاج آثار الإرهاب، وتعويض الضحايا وتكريمهم، كما طالبت بالعدالة الناجزة، والقصاص من الممولين والداعمين والمحرضين على هذه الجرائم، وذلك في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحابا الإرهاب وإجلالهم، الذي يوافق اليوم 21 أغسطس.

اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيانها، إن العالم يحتفي في 21 أغسطس من كل عام، الموافق اليوم السبت، بإحياء ذكرى جميع ضحايا الإرهاب وإجلالهم، بهدف تكريمهم والتضامن معهم ومع أسرهم الذين يعانون آلام الفقد، وأولئك الذين يعانون إعاقات دائمة بسبب إصابات ناجمة عن الإرهاب.

وأضافت «التنسيقية»: «يعيش هؤلاء الضحايا مدى الحياة تلاحقهم الذكريات الأليمة لما تعرضوا له من وحشية وهمجية وبربرية الجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما يتطلب منا جميعا تقديم الدعم النفسي والعمل على إعادة تأهيلهم».

وتابعت: «يأتي إحياء هذا اليوم للمرة الرابعة، بالتزامن مع ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة، ووقوع عمليات إرهابية طالت غالبية عواصم العالم، ونزاعات مسلحة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا».

واستكملت التنسيقية: «بلا شك، تؤثر هذه التعقيدات على الوصول إلى ضحايا الإرهاب ودعمهم وانتشالهم من الحالة النفسية الصعبة التي يعيشونها، خصوصا النساء اللواتِ تعرضن للاغتصاب والانتهاك الجسدي في كثير من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في المنطقة».

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانها، بالتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب الضحايا والناجين من العمليات الإرهابية وأسرهم، كما تؤكد رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب التي تشهدها المنطقة والإقليم وكل دول العالم.