جريمة بنها.. خلافات المصاهرة السبب وحبس المتهمين بعد اعترافهم

أمر المستشار عبد الله علي، رئيس نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، مساء اليوم السبت، بحبس 3 أشخاص، وهم صاحب معرض دراجات نارية وعاملين، لإتهامهم بقتل طالب، صاحب محل بقالة، في قرية «بطا»، بدائرة مركز بنها، المعروفة إعلامياً بـ«جريمة بنها»، حيث تبين من التحقيقات أن سبب الحادث خلافات بين المجني عليه والمتهمين، بسبب المصاهرة، وأنهم هاجموا المجني عليه أثناء وجوده أمام المحل الخاص به، وتعدوا عليه بالضرب بالشوم والعصي، كما أصابوا مدرساً، ابن عم المجني عليه.

اعترافات المتهنين بجريمة بنها

واعترف المتهمون، في تحقيقات جريمة بنها، بأنهم تعدوا على المجني عليه «أ. س. أ.» وابن عمه، بالعصي والشوم، مما أدى إلى إصاب الأول بكسر في عظام الجمجمة، بينما أصيب ابن عمه بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وأكدوا أنهم هاجموا المجني عليه نظراً لخلافات المصاهرة بينهم وبين القتيل، منتهزين وجوده أمام محله بالقرية، وأنهم كانوا ملثمين، واستخدموا سيارة «ميكروباص» للوصول إلى مكان الواقعة، والهروب به من مسرح الجريمة.

شقيق وابن عم المجني عليه: «خلافات نسب سبب الجريمة»

وأدلى شقيق المجني عليه، قتيل بطا ببنها، بأقواله أمام النيابة، وأكد أن الـ3 متهمين قتلوا شقيقه بسبب خلافات النسب، مشيراً ان شقيقه بينه وبين المتهم الأول، صاحب معرض الدراجات النارية، خلافات بسبب النسب، فقرر التعدي عليه بمعاونة المتهمين الآخرين.

واستجوبت النيابة المجني عليه الثاني، ابن عم القتيل، مدرس، مصاباً بجروح قطعية وكدمات متفرقة، حيث أكد أنه حال تواجده رفقة القتيل، أمام المحل الخاص به، حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص، قاموا بالتعدي عليهما، بواسطة الشوم والعصي، محدثين إصابته وإصابة المجني عليه، التي اودت بحياته، لخلافات النسب والمصاهرة، وفروا هاربين، حتى تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم.

المشاهدة فيديو لحظة الواقعة : https://www.youtube.com/watch?v=7DrsLDImAWw

أمن القليوبية: تحديد المتهمين من خلال تحريات المباحث

تلقي اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، بمقتل طالب، صاحب محل بقالة، في قرية بطا، دائرة مركز بنها، نتيجة قيام مجهولين بالتعدي عليه بالضرب، وإصابة ابن عمه، قبل أن يفروا هاربين باستخدام سيارة ميكروباص.

تمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة اللواء محمد عناني، من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين هم صاحب محل دراجات بخارية، وعاملين، قاموا بمهاجمة المجني عليه وابن عمه، بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية «بطا»، حيث انهالوا عليهما ضرباً بالشوم والعصي، وفروا هاربين، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.