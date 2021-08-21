كيفية تقديم شكوى للتظلم من قيمة فاتورة الكهرباء

يشكو مشتركو الكهرباء من ارتفاع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع تطبيق شركات توزيع الكهرباء، الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك على فواتير استهلاكات العدادات التقليدية.

ويبحث المشتركون، عبر الطرق التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كيفية التقدم بشكوى والاعتراض على قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، إذا رأى أنها مبالغ فيها وغير معبرة عن استهلاكه الفعلي.

الوسائل التي توفرها الكهرباء للتواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير الاستهلاك

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الطرق والآليات والوسائل التي توفرها وزارة الكهرباء للتواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء للتعرف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وهي كالتالي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات إرسال شكوى الفواتير لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية، إلى الحالات التي يقوم بدراسة شكواها، وهي كالتالي:

-أن يكون قد رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة و لم يجد لها حلاً.

- أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز: (صورة من الشكوى المقدمة الى شركة الكهرباء المختصة- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه).

- أن يكون مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط، أو المنخفض مع مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية، موضح عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أنه خصص البريد الإلكتروني التالي لتلقى الشكاوى وكل ما يتعلق بها: complaints@egyptera.org