بعد زيادة فواتير الكهرباء.. هل يمكن تقسيط قيمتها بدون فوائد؟

تساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء، وأصحاب العدادات التقليدية القديمة عن إمكانية تقسيط فاتورة استهلاك الكهرباء على أقساط شهرية في حالة عدم قدرة المشترك، على دفع قيمة فاتورة الاستهلاك مرة واحدة، بعد تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك بدءًا من فاتورة شهر أغسطس الحالي.

المستندات المطلوبة لتقسيط فاتورة الكهرباء بعد زيادة شرائح الاستهلاك

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الطرق والخطوات والقواعد التي وضعتها الشركة القابضة للكهرباء، والتي تنفذها شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى جميع المحافظات لتقسيط فواتير استهلاك الكهرباء وهي كالآتي:

- يتقدم المشترك بطلب رسمي مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

- ليس من حق شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهري.

- من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد، وإن بلغت 10 سنوات.

- لا توجد تطبيق فوائد على المشترك من القطاع المنزلي، ويمكن تقسيطها على 36 شهرًا.

كيفية سداد مديونية فواتير الكهرباء

- يقدّم المواطن نموذج طلب تقسيط المديونية في شركة الكهرباء التابع لها المستخدم، ثم يملأ البيانات الموجودة به.

- يدفع المواطن مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية بحد أقصى 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد.

الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للعملاء

ووفرت شركات توزيع الكهرباء تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء عبر مجموعة من الآليات التي تهدف من خلالها تسهيل تحصيل الفواتيرعلى المواطنين من خلال خدمة الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للعملاء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل شركة حسب التوزيع الجغرافي.