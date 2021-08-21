إصابة أسرة كاملة في حريق بشقة سكنية ببني سويف

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب في شقة بالطابق الثاني بعقار مواجه لمستشفى بني سويف الجامعي؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص «زوجان وابنتيهما»، بحروق وكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

إخماد الحريق

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بالطابق الثاني بعقار في منطقة مستشفى بني سويف الجامعي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء وإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، وإبلاغ الجهات المعنية كالإسعاف للتواجد لنقل أي مصاب جراء الحريق.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

كما انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، وتبين إصابة 4 أشخاص بينهم 3 سيدات بحروق وكدمات وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحريق

وتبين أن المصابين هم: أحمد محمد حسن، 50 سنة، مصاب سحجات وكدمات، وزوجته أمال قرني محمد، 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وكدمات وسحجات، وابنتيهما: فاطمة أحمد محمد، 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات، وأسماء أحمد محمد، 16 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وجرح بالرأس.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ؛ للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث عن ملابسات الحريق وأسبابه.