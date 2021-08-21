مفاجأة بحريق شقة بني سويف.. الزوج أشعل النيران في زوجته وابنتيهما

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تفاصيل حريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مواجه للمستشفى الجامعي، صباح اليوم، واشتعال النيران في زوجة وابنتيها، بالإضافة إلى الزوج، حيث تبين أن الأخير وراء إشعال النيران بهم عقب سكبه مواد «البنزين» عليهم، إثر خلافات زوجية ورغبته في بيع الشقة ورفض الأسرة ذلك.

إصابة زوجين وابنتيهما في حريق بشقة ببني سويف

وأصيب زوجان و2 من أبنائهما بحروق متنوعة، في حريق شب بشقتهم بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

بلاغ بالحريق

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بالطابق الثاني بعقار في منطقة مستشفى بني سويف الجامعي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، كما توجه رجال المباحث إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الحريق.

الزوج يتلقى الإسعافات الأولية وحجز الأم وابنتيها

وتبين أن المصابين هم: أحمد محمد حسن، 50 سنة، مصاب بحروق باليد وتم إجراء الغيارات الطبية اللازمة وخرج من الاستقبال، وزوجته أمال قرني محمد، 46 سنة، ادعاء حروق بمواد ملتهبة وبالكشف الظاهري تبين حروق متعددة من الدرجات الثلاث بالوجه والذراعين والساقين من الجسم وجرى وضعها تحت الملاحظة بقسم الحروق بالمستشفى، وابنتيهما: فاطمة أحمد محمد، 19 سنة، مصابة بحروق متعددة من الدرجات الثلاث بنسبة 70% من الجسم وجرى وضعها تحت الملاحظة بقسم الحروق بالمستشفى، وأسماء أحمد محمد، 16 سنة، مصابة بحروق متعددة من الدرجات الثلاث بنسبة 40% من الجسم وجرى وضعها تحت الملاحظة بقسم الحروق بالمستشفى، تم تقديم العلاج والاسعافات الأولية لهم.

الزوج وراء الحريق

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بقيادة اللواء أسامة جامعة مدير مباحث مديرية أمن بني سويف، أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، ورفضت الأسرة البيع؛ ما دفعه إلى سكب مواد حارقة عليهم وإشعال النيران فيهم؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعًا.