أيام الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر: مفيش غير العطلات الأسبوعية

اقترب شهر أغسطس الجاري من الانتهاء، واعتاد كثير من المصريين لاسيما العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص البحث في مواقع البحث الإلكتروني، عن أيام الاجازات في الشهر الجديد، وشهدت الساعات الأخيرة كثيرة البحث عن أيام الإجازات في شهر سبتمبر 2021 .

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2021

ومن واقع التقويم الميلادي والهجري، ومن واقع قوانين العمل، سواء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي التابعين للجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن شهر سبتمبر 2021 لن يشهد حصول الموظفين على أي إجازات لمناسبات دينية أو وطنية، وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد.

إجازت الموظفين في القطاعين العام والخاص وفقا لقوانين العمل

وتقتصر فقط إجازات الموظفين في القطاعين العام والخاص، على العطلات الأسبوعية التي نصت عليها القوانين، واللوائح الداخلية لجهات العمل بالقطاع الخاص بما لايخل بحقوق العاملين بهذه الجهات.

وبذلك يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والقطاع العام والاعمال العام على أيام الجمعة والسبت، إجازات أسبوعية، بينما يحصل العاملون بالقطاع الخاص على يوم واحد في الأسبوع يحدده صاحب العمل، أو كما هو متفق عليه في عقود العمل بين الطرفين.

جدير بالذكر أن عدد أن إجمالي الإجازات الرسمية التي حصل عليها المصريون في عام 2021 بلغت نحو 18 يوما أضيف اليها الايام الاسثنائية التي قررها رئيس مجلس الوزراء، كما حدث في اجازة عيد الاضحى التي قرر رئيس الوزراء ان تكون من السبت الى السبت .

وبدأت الاجازات الرسمية في عام 2021 الجاري بأعياد الميلاد 7 يناير، الخاصة بالأخوة الأقباط، وحصل فيها جميع المصريون على إجازة رسمية، وأن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص، ويحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.