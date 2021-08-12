تعرف على الإجازات المتبقية في 2021

يبحث كثير من المصريين عن عدد الإجازات المتبقية في 2021، بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية، اليوم الخميس 12 أغسطس الجاري، بديلا عن يوم الإثنين 9 أغسطس الأول من شهر المحرم، بسبب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترحيل الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية التي تتصادف مع وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه.

بعد رأس السنة الهجرية .. ذكرى أكتوبر أول إجازة رسمية من الإجازات المتبقية في 2021

ووفقا للتقويم الميلادي والهجري، ووفقا لما اعتادت عليه الحكومة، فسوف تكون أول إجازة رسمية بسبب مناسبة وطنية يحصل عليها المصريون من إجمالي الأجازات الرسمية المتبقية في 2021 ، هي يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 197، وقد يجري ترحيلها الى يوم الخميس 7 أكتوبر بقرار من رئيس الوزراء، لتكون أول أجازة رسمية يحصل عليها المصريون بعد إجازة رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي الشريف آخر الإجازات المتبقية في 2021

وسوف يكون المصريون على موعد مع إجازة رسمية أخرى بسبب مناسبة دينية ، خلال شهر أكتوبر2021 أيضا من بين الإجازات المتبقية في 2021، حيث تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر المقبل 2021، وكذلك من المتوقع أن يصدر قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2021، من يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 إلى يوم الخميس التالي 21 أكتوبر المقبل.

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في مصر، فإن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم اوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية الأخرى، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، الخاص بتنظيم العمل بالقطاع الخاص، ينص كل منهما على منح العاملين إجازات رسمية بأجر كامل، بسب مناسبات دينية ووطنية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وأجاز القانون لصاحب العمل، أن يقوم بتشغيل العامل لديه، يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجود العاملين في هذا اليوم، مقابل أن يتم منح هؤلاء العاملين مثلي الأجر عن هذا اليوم، وفقا للمرتب الأساسي الذين يحصلون عليه كراتب شهري.

وبذلك فإن عدد الأجازات الرسمية المتبقية لمناسبات دينية ووطنية في 2021، يومان فقط، يضاف إليهما أيام العطلات الرسمية الأسبوعية سواء كانت الجمعة، أو الجمعة والسبت لبعض الجهات.