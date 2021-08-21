الفقي: منصبي بمكتبة الإسكندرية تتويج لتاريخي..ولن أطرد العمالة الزائدة

وصف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اختياره من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المنصب بأنه تتويج لكل تاريخه، فلم يكن يتطلع لأي وظائف في هذا العمر الكبير، كما أنه يسعى لترك بصمة لله وللوطن من خلال عمله في مكتبة الإسكندرية، وأنه يسعى لتفكيك عقل الأجيال الجديدة وإطلاعهم على المعارف الحديثة والمعاصرة.

لدينا أوركسترا وسينما في القبة السماوية

وأضاف «الفقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطلاب والأبناء يأتون لزيارة مكتبة الإسكندرية من أجل الاطلاع على التراث، كونهم في مرحلة التكوين العقلي، والطلاب يطلعون على كل ما في مكتبة الإسكندرية ولدينا أوركسترا وسينما في القبة السماوية، وهناك مسرحية تعرض للنجم الكبير يحيى الفخراني «ياما في الجراب يا حاوي» على مسرح المكتبة.

المكتبة أصبحت وعاءً ثقافيًا وهدفه أن تصبح مركزا للإشعاع

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن المكتبة أصبحت وعاءً ثقافيًا وهدفه أن تصبح مركزا للإشعاع، موضحًا أن الدكتور إسماعيل سراج الدين، الرئيس السابق للمكتبة، أعطاها غطاء دوليا ناجحا، وكان يسعى لتحويل جوهر المكتبة لأنها كانت بحاجة لإدارة وتشبيك للعلاقات الدولية مع العالم، ولم يتم هدم ما أقامه الآخرون في مكتبة الإسكندرية.

نجحنا في إعادة مكتبة الإسكندرية لمصريتها وعالميتها

وتابع: «يتم تثمين دورهم ونبني عليه، وتم النجاح في إعادة مكتبة الإسكندرية لمصريتها وعالميتها، وأصبحت لها دور فعال في القضايا الثقافية في الداخل والخارج والمؤتمرات الدولية والزيارات العالمية»، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية تستقبل رؤساء دول ووزراء من كل دول العالم، وزار المكتبة رئيس وزراء اليونان عندما تواجد في مصر.

زيارة السيسي للمكتبة بعد أسبوعين من توليه المنصب كانت دفعة قوية ورسالة

وأكد أن رئيس اليونان طلب لقاءه خلال زيارته إلى اليونان لأنه يعلم قيمة مكتبة الإسكندرية، كما استقبله رئيس البرتغال وطلب بعض الأشياء وطلب منه النسخ الأصلية للكشوف الجغرافية، فالعالم ينظر لمكتبة الاسكندرية باحترام وتقدير، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للمكتبة بعد أسبوعين من توليه المنصب كانت دفعة قوية ورسالة.

رئيس الجمهورية هو رئيس أمناء مكتبة الإسكندرية

وأردف أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي وزوجات المسؤولين زاروا مكتبة الإسكندرية ودعموا المكتبة التي تعد المؤسسة الوحيدة في مصر التي رئيس أمنائها هو رئيس الجمهورية نظرا لقيمتها، كما أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية من رؤساء دول ومسؤولين سابقين في العديد من دول العالم.

لا تسفيه لما فعله قبلي أثناء إدارتهم لمكتبة الإسكندرية

وأوضح أنه لا يستطيع «تسفيه» ما فعله قبله وكان من أشد المدافعين عن الدكتور إسماعيل سراج الدين لما قدمه وفعله، مؤكدًا أنه تصدى لمضايقات البعض للدكتور إسماعيل سراج الدين لأنه لا بد من حماية من أدى عملا طيبا للوطن، إذ أن إسماعيل سراج الدين كان نائب رئيس البنك الدولي وله قيمة كبيرة.

مكتبة الإسكندرية من الممكن أن يديرها 500 موظف فقط

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية من الممكن أن يديرها 500 موظف فقط، وهناك 2400 موظف يعملون في مكتبة الإسكندرية حاليا، والدكتور عصام شرف الدين رئيس الوزراء الأسبق كان يوقع على كشوفات تعيين بالمكتبة، ما تسبب في تكدس وحدثت بطالة مقنعة، ولا يستطيع طرد العمالة الزائدة في مكتبة الإسكندرية ويتم محاولة استغلالهم مع التوسعات.

وأردف أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية طلب منه بعد توليه رئاسة المكتبة بناء مبنى ولكن تعثر المشروع بسبب خلافات بين المقاولين حتى الآن، فمصر لها مكانة في قلوب العالم كله، موضحًا أن البردية الوحيدة المتبقية من مكتبة الإسكندرية القديمة ويتم إهداء نسخة منها لكبار الزوار.

هناك تعاون مع مكتبة سانت كاترين في أهم مخطوطات الدير

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع مكتبة سانت كاترين في أهم مخطوطات الدير، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع مكتبة الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض ترؤس مكتبة الكونجرس للاتحاد العالمي للمكتبات، وتواصلت مكتبة الكونجرس مع مكتبة الإسكندرية وتم ترشيحها لرئاسة الاتحاد العالمي للمكتبات لمكانتها وقيمتها.