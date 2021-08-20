مصطفى الفقي يشيد بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

حضر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أنه يعتز بأن هذا العمل الرائع يتم عرضه على مسرح مكتبة الإسكندرية.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وأشار الفقي إلى العلاقة القوية التي تجمعه بالفنان القدير والمبدع يحيى الفخراني منذ عشرات السنين، مؤكدا أن العرض كان مفاجأة رائعة ومبهرة، كما وجه التحية للفنانين المشاركين وجميع القائمين على العمل.

رائعة بيرم التونسي وأحمد صدقي

جدير بالذكر أن «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وتقنيات حديثة، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، وهم الفنان الكبير يحيى الفخراني والنجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عرضت على المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري.