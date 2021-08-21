الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة وإصابة 41 فلسطينيا

تجددت الاشتباكات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفلسطينيين بالقرب من قطاع غزة، خلال مسيرة سلمية تندد بالحصار على قطاع غزة.

ووفقا لقناة «العربية»، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مساء اليوم على قطاع غزة، كما عززت قواتها على الحدود، ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على موقع وسط غزة.

يأتي هذا، بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار من قطاع غزة، وسط الاشتباكات، بحسب المتحدث الرسمي.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الغارات التي وقعت عند السياج الحدودي مع غزة خطيرة، معلنا نية تل أبيب الرد عليها، وفقا لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المظاهرات الفلسطينية شهدت محاولة لسحب سلاح من جندي من قبل عدد من المتظاهرين، مضيفا أن الجندي أحبط المحاولة.

ونوه إلى أن مئات الفلسطينيين تجمهروا قرب السياج الأمني، شمالي قطاع غزة، وحاولوا اعتلائه وإلقاء عبوات ناسفة نحو القوات الإسرائيلية.

وتصاعدت المواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينين بعد مظاهرة دعت لها فصائل فلسطينية، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، لأول مرة منذ توقف ما عرف باسم مسيرة العودة قبل نحو عامين.

فيما كشفت قناة «سكاى نيوز عربية» أن عدد الفلسطينيين المصابين ارتفع جراء الاشتباكات إلى 41 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن صبيا، 13 عاما، حالته خطيرة، بعد إصابته برصاص في رأسه، فيما نوهت إلى أن معظم الإصابات الأخرى متوسطة، فيما توجد إصابات أخرى بالرصاص.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة، منوهة إلى أن دولة الاحتلال تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط.