سعر ومواصفات «رينو كادجار موديل 2022»

خلال الفترة الماضية، تم طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة داخل السوق المحلية مؤخرا طراز «رينو كادجار موديل 2022».

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لـ«ربنو كادجار موديل 2022»، خلال شهر أغسطس الجاري، وأهم التجهيزات ومواصفات السيارة الجديدة ومنها:

أسعار رينو كادجار موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 389 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 414 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 434 ألف جنيه.

تجهيزات ومواصفات رينو كادجار موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كيلومتر/ ساعة في غضون 10.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4449 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1607 ملم ارتفاع، 2646 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 472 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BAS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، نظام المساعدة عند البدء على المرتفعات، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الامامى، وسائد هوائية جانبية للركاب، قفل مركزي للابواب (سنترلوك)، نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، نظام الحماية ضد السرقة – امبوليزر، مراقبة ضغط الهواء بالاطارات، إضاءة نهارية مستمرة LED، حساسات ركن خلفية، حساسات ركن امامية، نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي)، كاميرا خلفية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام ركن السيارة آليًا».