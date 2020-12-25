استشاري أمراض صدر: لا يوجد مضاد حيوي يؤثر أو يقي من كورونا

قال الدكتور طه عبدالحميد، استشاري أمراض الصدر، إن المضادات الحيوية تشكل خطورة على مرضى الكبد أو الكلى، ويجب أن يتناولوه بحساب، خاصة أن هذه الأدوية تعمل على إحباط لمصنع كرات الدم البيضاء والحمراء، وبالتالي من يتناول المضادات الحيوية دون حساب يؤدي لإصابته بأنيميا وتقليل إفراز كرات الدم البيضاء، والتي تكمن أهميتها في أنها تساعد في التهام الميكروبات والجراثيم.

تناول المضاد الحيوي حسب الوزن

وأضاف «عبدالحميد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع شاشة فضائية EXTRA NEWS، أنه يفضل تناول المضادات الحيوية بواسطة الأطباء وبإجراءات معينة ومحسوبة عن طريق وزن الجسم، حيث يوجد مضادات حيوية من 20 لـ 30 مللي جرام لكل كيلوجرام، ومضاد آخر من 30 لـ 40 مللي جرام لكل كيلوجرام، وآخر من 1 لـ 2 مللي جرام لكل كيلوجرام، ولا يزيد تناولها عن أسبوع أو أسبوعين.

المضاد الحيوي لقتل البكتيريا

وأشار إلى أنه لا يوجد مضاد حيوي يؤثر أو يقي من الفيروسات، ولا سيما فيروس كورونا، ويتم تناول المضاد الحيوي لأن الفيروس عندما يدخل الجسم يخفض من مناعته، مثل الإنفلونزا، «احنا بناخد المضادات الحيوية مش عشان الفيروس، لكن بناخده عشان نمنع أو أقتل البكتريا، وبحساب وبنظام معين وحسب وزن وحالة الجسم ووظائف الكلى والكبد».

أسباب تناول المضاد الحيوي

ولفت إلى أن الأعراض التي تستدعي الحصول على المضادات الحيوية تتضمن التهاب فيروسي بالجهاز التنفسي أو نزلة شعبية بكتيرية، أو حرارة المريض مرتفعة ولا تنخفض، أو حدوث تغير في لون الإفرازات «البلغم» إلى اللونين الأصفر أو الأخضر، أو بدأ حدوث تسمم في جسم المريض.

البكتيريا تكتسب مناعة في هذه الحالة

وتابع: «أنا بدي في عيادتي المريض مضاد حيوي مش عشان علاج كورونا ولكن عشان علاج البكتيريا المصاحبة للفيروس، والتي تدخل الجسم نتيجة نقص المناعة».

مدة تناول المضاد الحيوي قد تصل لعام

وأكد أن الدراسات البكتيرية أشارت إلى أن نمو البكتيريا تصاعدي، وعند تناول المضاد يجب أن يكون أسبوع أو أسبوعين وتصل لـ3 أشهر أو سنة بحسب نوع البتكيريا، وإذا تم انقطعت مدة تناوله في المدة المحددة ستحصل البكتريا على مناعة ضد المضاد الحيوي، ولا يؤثر فيها لذلك يجب عدم انقطاع تناوله في المدة المحددة.