استشاري أمراض باطنة: جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي

قال الدكتور طارق سعد، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، إن جرثومة المعدة، لديها مناعة من المضاد الحيوي، وهناك أكثر من بروتوكول علاجي لعلاج جرثومة المعدة، والطبيب وحده هو المعني بتحديد بروتوكول العلاج، موضحًا أن الجرثومة نوع من البكتيريا التي تعيش في الغشاء المخاطي في المعدة، وتفرز بعض المواد المضرة، التي تزيد من حموضة المعدة، ما يساعد على تآكل جدار المعدة.

وأضاف «سعد»، خلال حواره في برنامج «صحتك بالدنيا»، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، أن تحليل السكر إذا كان فوق الـ200 عند إجراء تحليل عشوائي، فهذا يعني أن هذا الشخص مصاب بمرض السكر، ولا بد من إجراء العديد من التحليل له، كما أن القرحة لا تُشخص بالكشف، ولكن من خلال المنظار، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على الإصابة بالقرحة.

وأردف استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، أن بعض هذه المؤشرات مثل وجود حموضة زائدة عن المعدل الطبيعي، والالتهاب في المعدة، من الممكن أن يصاحبه بعض القرح، مشيرًا إلى أن القرح قد تحدث بسبب بعض الأدوية أو طبيعة الأكل أو العصبية، كما أن هناك ضرورة لإعداد منظار لمعرفة طبيعة الالتهاب، إذا استمر مع تلقي العلاج، مشددًا على ضرورة عدم تكرار العلاج حال عدم حدوث أي نتيجة.

وأوضح أن جرثومة المعدة تُعد بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتعتبر المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة، وتنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأواني مع المصاب، وأهم أعراض الإصابة بها هي ألم وانتفاخ في البطن، وفقدان الشهية، كما أن تجنب مشاركة الأواني والحرص على نظافة الأطعمة والمياه من أهم سبل الوقاية.