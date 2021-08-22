«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة «فساد في تموين أبوكبير» بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «فساد للركب في تموين أبوكبير شرقية.. علناً في وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى، سرقة في وضح النهار»، متضمنا قيام شخصين بنقل أجولة الدقيق من سيارة لأخرى.

وتبين بالفحص أن الشخصين اللذين يظهران بالفيديو هما «موكل من أصحاب 5 مخابز باستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية» وصاحب مخبز كائن بدائرة المرج، ونقلهما أجولة الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثاني.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثاني وبحوزته «السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به»، وباستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على «10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن».

وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.