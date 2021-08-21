الداخلية في أسبوع.. تحصيل 3 ملايين جنيه قيمة غرامات عدم ارتداء الكمامة

شنت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 60 متهمًا، وبحوزتهم (29 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 26 قطعة سلاح أبيض).

- ضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (4780) حكما قضائيا.

- ضبط (848) قضية متنوعة.

استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (3) عناصر وضبط (511) عنصرا إجراميا شديد الخطورة وبحوزتهم (341 قطعة سلاح ناري)، وضبط (1372) قطعة سلاح ناري، وتمّ ضبط ورشتين تصنيع الأسلحة النارية البيضاء، وضبط (8) تشكيلات عصابية، و(28) قضية أحداث، وكشف غموض (77) حادثا، وتنفيذ (559826) حكما قضائيا.

القضايا التموينية

تمّ ضبط (9495 قضية تموينية متنوعة، وضبط (131) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (517 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (69795 جنيها)، وضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (411400 لترا) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (9349) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2728,332) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

سرقة التيار الكهربائى والتهرب الضريبي

جرى ضبط (72296) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة (54.065.228) جنيه، وضبط (1480) قضية فى مجال التهرب الضريبي، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (10,735,808) جنيه، مع ضبط (23) قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي بقيمة إجمالية بلغت (191٫150٫195 جنيه).

وجرى ضبط (5) تشكيلات عصابية، و(2627) قضية متنوعة، و(285) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و(462) قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

وبمجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6295) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1642) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (9870) أرجيلة.

غلق (5644) محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (65959) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (65650) شخصًا بقيمة 3,282,500 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (309) أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى ضبط (1711) قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (1865) متهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (91,000,000 جنيه تقريباً).

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بإجمالي (17) متهما بمضبوطات بلغت (925 كيلوجراما).

كذلك جرى ضبط (214713) مخالفة مرورية متنوعة، وتم رفع (302 سيارة – 41 دراجة نارية)، مع ضبط (9) قضايا تهريب، و (2227) قضية ومخالفة سياحية متنوعة.