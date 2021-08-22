إطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بكردستان العراق

أطلقت القنصلية الأمريكية في مدينة «أربيل» بإقليم كردستان العراق، أمس السبت، صافرات الإنذار، دون معرفة الأسباب.

وقالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار لبعض الدقائق ثم أوقفتها، دون ذكر سبب ذلك ودون أن يكون هناك أي هجوم عليها.

ونقلت «آر تي» عن مصادر محلية في أربيل، أن القنصلية طلبت من السكان القريبين منها الابتعاد عن نوافذ المنازل.

واشنطن ترحب بقرار إجراء انتخابات مبكرة في العراق

في سياق آخر، رحب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، أمس السبت، بقرار إجراء انتخابات مبكرة في العراق، واعتبر الدبلوماسي الامريكي، أن خيار التأجيل سيدخل البلاد في أزمة أكثر تعقيدا.

وأضاف تولر، في مقابلة مع قناة «العربية-الحدث» الإخبارية، أن الانتخابات المبكرة كانت مطلبا أساسيا للشعب العراقي، ولهذا فإن العراق سوف يسير في مسار مقلق إلى حد كبير لو لم يتم الاستحقاق.

وأعلن السفير الأمريكي لدى العراق، أن بلاده تعمل على تأمين الطاقة للعراق بعيدا عن الاعتماد على إيران.وشدد تولر، على عدم وجود أوجه للتشابه بين العراق وأفغانستان، موضحا أن المهمة الأمريكية في العراق مختلفة تماماً عما هي عليه في أفغانستان.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن 10 أكتوبر المقبل سيكون موعداً حتمياً لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى انطلاق توزيع بطاقات الناخبين البيومترية خلال أيام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت الأسبوع الماضي، وجود 130 مراقباً دولياً في عموم البلاد من أجل مراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم والمشورة الفنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أشار في وقت سابق، إلى أن هناك من يخشى من نتائج الانتخابات المبكرة، موضحا أن هؤلاء يحاولون إشاعة اليأس في نفوس المواطنين.