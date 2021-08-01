«العليا المستقلة» تلزم السلطات العراقية بإجراء الانتخابات في أكتوبر

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم، أنّ العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، وذلك بعد أن أجلت الانتخابات في شهر يونيو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صحفي، إنّ «المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر».

وأضافت أنّ «يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعنا بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويتين العام والخاص، وهي حاليا في مرحلة الإنجاز الأخيرة».

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتدور شكوك في العراق بشأن احتمالية عدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بعدما تأجلت مرة واحدة من يونيو الماضي إلى أكتوبر المقبل.