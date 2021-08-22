علي جمعة: الله أذن للنبي بالزواج من 9 نساء في وقت واحد.. «مفيش واحدة كرهته»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام جُبل على الخلق العظيم وتمسك به وطبقه فكان أسوة حسنة ورحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن الله كان يحب خلقه: «أحببنا النبي ليس من قبيل العقيدة فقط، بل من قبيل الانبهار.. إحنا منبهرين به كإنسان وكقائم بالأخلاق، فهو الإنسان الكامل والمثال الأتم والأسوة الحسنة».

يجب أن نتناول حياة النبي بأكملها وتجنب الاجتزاء

وأضاف جمعة خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «لكي نجد المسألة بكمالها يجب أن نأتي بالرواية كلها لنضعها أمامنا، فبعض الذين لم يفهموا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون جزءًا ولا يبحثون عن البقية، إما عمدا من أجل التشويه، وإما جهلا لأنهم لا يستطيعون أن يكملوا الصورة».

وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: «بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى التجزئة، ضل فتشدد، وبعضهم ضل فأنكر، وبعضهم ضل فتكبر.. لكن في الحقيقة نحن نتبع إنسانا عظيما كامل الخلق والخلق».

وأوضح، أن العجيب أن الله أذن للنبي أن يتزوج 9 من النسوة على وقت واحد، دون أن تتشاجر معه إحداهن بسبب الزواج، رغم أن الغيرة خلقها الله في المرأة: «مفيش واحدة كرهته، لدرجة أن السيدة سودة لما أراد أن ينفصل عنها، رفضت وقالت له اجعل ليلتي لعائشة، أي خليك عند عائشة بس خليني معاك، وهذا الحب من الأخلاق، لأن النبي ملك فؤاد الناس وكل من رآه أحبه».