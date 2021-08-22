دعاء فاروق لمنتقديها: أنا ست عادية.. لا داعية ولا بجناحات

وجهت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحذيرًا لمنتقديها عبر صفحاتها، حيث كتبت قائلة: «تنبية هام دى صفحة واحدة ست بتشتغل مذيعة، ست عادية خالص لا هي داعية ولا هي بتدعي المثالية ولا بجناحات ولا معصومة من الخطأ، لا أنا عادى يا جماعة، أنا من الناس العاديين اللي تبع الحديث الشريف لو حضراتكم تعرفوه (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين».

وتاعبت الإعلامية: «عادى يعني عشان الصدمات اللي في التعليقات بتاعت انتي حاطة روج، انتي لابسة أحمر، انتي بتسمعي أغاني، انتي بتسلمي بالإيد، معلش دي تعليقات مش قادرة اتحملها، حضرتك أنا مش المدام عشان تعلق على لبسي، ماشي يا بابا؟ انت تقول للمدام بتاعتك وبس دي حدودك، أي حد تاني ملكش إنك تقوله كده».

وتابعت: «برضه أنا مش بنت حضرتك المراهقة اللي حضرتك عاوزة تربيها وتفهميها غلطها قدام أمة لا إله الا الله، عشان أنا ست داخلة عاليوبيل الذهبي خلاص، وخلقي ضيق واللي هتكتب تعليق ميخصهاش هرد عليها رد مش هيعجبها، عشان لو هي حرة تدخل تبيع وتشتري فيا وفي شكلي ولبسي وديني وأخلاقي، أنا حرة برضه أرد على حضرتها بالأدب، يبقى كده الستات هرد عليهم بالأدب والرجالة هيتهزأوا، عشان بس نبقى على نور».

أنا واحدة بتحترم بلدها.. وبتحمد ربنا ليل ونهار على نعمة الاستقرار

وواصلت: «خدوا لي بالكم من ثانيا بعد إذنكم، أنا واحدة ست بتحترم بلدها جدا، وسعيدة ببلدها جدا، وبتحمد ربنا ليل ونهار على نعمة الاستقرار في بلدها جدا، اللهم دمها نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، فلو أنت شايف غير كدة، وأنا مالي بيك، أنا مش شايفة اللي أنت شايفه، كل واحد حر في قناعاته، مش هتدخل تشربني قناعاتك بالعافية».