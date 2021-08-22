بعد 16 سنة.. مخرج «ياما في الجراب ياحاوي» يستعين بـ«حركة» محمد رجب لتحية الجمهور

استعاد المخرج مجدي الهواري، ذكرياته مع الفنان محمد رجب، خلال أحداث فيلم «الباشا تلميذ» الذي عرض عام 2004، وذلك بعد استخدام «الهواري» الحركة الشهيرة لـ«رجب» في نهاية الفيلم، لتحية الجمهور مع انتهاء عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للفنان يحيى الفخراني.

مجدي الهواري عن محمد رجب: كان يتمنى تجسيد دور رامز جلال في فيلم الباشا تلميذ

وكتب المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «في يوم من الأيام وأنا بعمل فيلم الباشا تلميذ، جالي محمد رجب وقالي نفسي تغير نظرة الجمهور ليّ في أدوار الشر اللي بعملها، مرة مغتصب، ومرة اتهجم على البطلة، ودائمًا ضد البطل اللي بتحبه الناس».

واستطرد مجدي الهواري في كشف تفاصيل ما قاله محمد رجب: «هل أنا هفضل طول حياتي كده مكروه، شوف ياريس أنا هعمل الفيلم وهلعب الدور ده، لكن كان نفسي تشوفني في حاجة تانية غير دور الشرير ده، كان نفسه يلعب دور حمزة اللي عمله رامز جلال».

وتابع: «بصراحة صعب عليّ قولتله لا إعمل دور طارق كابو في الفيلم ده وهنخليك تعمل حاجة صح يارجب، وسكت وسمع الكلام الصراحة، لكن فضل طول الفيلم يسألني مش هتنفذ وعدك، أنا أقوله عيب ياحمادة أنا وعدتك إنك تعمل حاجة صح، ومش فاهم حاجة، يضحك ويسكت ويقولي ماشي أنا واثق فيك».

مجدي الهواري: حركة محمد رجب في نهاية فيلم الباشا تلميذ لم تكن في السيناريو

واستكمل كلامه بقوله: «وخلص الفيلم، وهو يأس تماماً لدرجة إنه مبقاش حتى يسألني، لحد ماجيت في أخر مشهد قولتلهم هاتوا محمد رجب تصوير مشهد الفينال وجه فعلاً وهو والله مش عارف جاي ليه !! في مشهد هو مش فيه أصلاً !! وفجأة قولتله محمد إنت هتنزل من هنا وتضرب لبسيوني تعظيم سلام وتقوله (حاولت أعمل حاجة صح) مكنش مصدق نفسه لأنه ده مكنش مكتوب في السناريو ولا حد كان يعرف».

مجدي الهواري عن مسرحية يا ما في الجراب ياحاوي: علامة فارقة لأبطالها

وأردف: «وكانت مفاجأة للجميع وللجمهور كمان إن يطلع طارق كابو هو اللي ساعد البطل، مشهد فارق في حياة محمد رجب مع الناس إلى الأن، وغيّر من بعدها جلده من شرير الفيلم إلى أدوار كلها طيبة وحنية، وبقى بطل كمان إلى الآن أفلام ومسلسلات كمان من أصل المشهد ده، سبحان الله علشان نيته حلوة تفوت الأيام واعمل نفس الريأكشن وكأني بقول تاني بعد 16 سنة حاولت أعمل حاجة صح».

واختتم مجدي الهواري كلامه قائلًا: «وإن شاء الله تصبح مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، علامة فارقة في cv كل من شارك فيها بالطاقة الجميلة اللي عند كل أبطالها ماشاء الله، زي ما كان عند كل من شارك في فيلم الباشا تلميذ».

مسرحية يا ما في الجراب ياحاوي، من إخراج مجدي الهواري، بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان.