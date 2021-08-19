مجدي الهواري عن «ياما فى الجراب يا حاوي»: «أنصحكم بمشاهدة التجربة»

عبر المخرج مجدي الهواري عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور على مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي تعرض حالياً على أحد المسارح بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور يومياً.

الهوارى عن عرض «ياما في الجراب يا حاوى»

وقال مخرج العرض المسرحي فى تصريح لـ«الوطن»، «سعيد بإقبال الجمهورعلى العرض المسرحي يومياً بالاسكندرية، فلقد بذلنا مجهود كبير يومياً من أجل خروج المسرحية بهذا الشكل، فأنني أنصحكم بمشاهدة تلك التجربة المسرحية الجديدة»، مضيفا: «كانت فترة البروفات صعبة»، موجها الشكر لفريق العمل قائلاً: «شكراً لكل صناع العمل علشان استحملتوني طول فترة البروفات».

ولمحبي الفنان يحيي الفخراني، أعلن مسرح «كايرو شو»، عن انطلاق عروض المسرحية في القاهرة، يوم 26 أغسطس القادم بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من عرض المسرحية بالاسكندرية التي بدأ عرضها أول أمس.

وشهد شباك حجز التذاكر يومياً، إقبالاً كبيرا من الجمهور، الذي اصطف في طابور تجاوز طوله أكثر من مائتي متر تقريباً، من أجل حجز المسرحية والدخول لمشاهدة العرض.

معلومات عن «ياما في الجراب ياحاوي»

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج «كايرو شو»، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، و يشارك في بطولتها سما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبني ونس، وعلاء قوقه، وقام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.