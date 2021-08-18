مجدي الهواري عن أول أيام عرض «ياما في الجراب يا حاوي»: النجاح كان عنوان

حظيت مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان يحيى الفخراني، باهتمام كبير من قبل الجمهور، في أول أيام عرضها بمكتبة الإسكندرية، أمس، حيث عبر مخرج المسرحية مجدى الهوارى، عن سعادته بإقبال الجمهور على العمل.

وشهد شباك حجز التذاكر، إقبالاً كبيرا من الجمهور، الذي اصطف في طابور تجاوز طوله أكثر من مائتي متر تقريباً، حيث كتب الهوارى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه بفضل الله وتوفيقه النجاح كان عنوان أول ليلة عرض تاريخية في مكتبة الإسكندرية».

مجدي الهواري يوجه الشكر لوزيرة الثقافة

وأضاف: «تحية من القلب لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الفنانة والمتذوقة للفن المسرحي المختلف، أشكرها علي تشريفها وعلي كلامها الجميل والرائع في حق الزملاء من مبدعي هذا العرض وعلي إشادتها بالعرض وبنجومه والمجهود الذي بُذل من الجميع لنجاح هذا العرض وخروجه إلي النور وبهذا الشكل المختلف والمبهر والمبهج كما ذكرت».

وتابع: «تحية لجمهور إسكندرية علي الاستقبال الحافل، وشكر خاص لمكتبة الإسكندرية والقائمين عليها والعاملين بها علي التعاون والمجهود الغير عادي لنجاح المشروع والعرض، وأشكر صديقي الدكتور خالد عبدالجليل، مدير عام المصنفات الفنية علي تشريفه وكلامه الحلو عن العرض، كله طاقة ايجابية، وتحية وتصفيق من القلب لكل نجومي وكل صناع العمل علشان استحملتوني طول فترة البروفات، بس كنتم ودمتم أمانة في رقبتي، وبعد كلام الوزيرة والجمهور امبارح، يارب كنت ودمت عند حسن ظنكم».

معلومات عن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

المسرحية من إنتاج مسرح «كايرو شو» وهي عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم، وهم: الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.