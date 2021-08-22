اعترافات زعيم عصابة دولية لتهريب الدولار: بهرب الفلوس في لعب أطفال

«كنا بنشتغل فى العملة، بس معدتش بتجيب هما، قرش وقرشين، ميعملوش حاجة»، بهذه الكلمات استهل «أ. و» 44 سنة اعترافاته، بتزعم عصابة من 3 أشخاص، لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، والإتجار بها فى السوق السوداء للدولار، بمحافظة الدقهلية، حيث اعترف المتهم بأنه يتعاون مع شخصين من معارفه مقيمان خارج مصر، لتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك، مشيرا إلى أنها «شغلانة حلوة وبنكسب».

عصابة دولية

شرح المتهم تفاصيل عمله بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بقوله إنه لديه شخصين مقيمان خارج مصر، مهمتهما تجميع أموال المصريين العاملين هناك، وعندما يحصلان على المبالغ المالية المراد تحويلها، يتصلان به، فيقوم بدفع قيمة تلك الأموال التى حصلوا عليها بالدولار، بالجنيه المصري، لأسر المسافرين، بقيمة أقل من السعر المتعارف عليه.

بنكسب 30 قرش فى كل دولار

وأضاف المتهم إنه خلال عامين بلغت حجم تعاملاته 3 ملايين جنيه، حيث كان يقوم بتهريب الأموال عن طريق العائدين من الخارج، حيث كان شريكيه يقومان بتهريب الدولارات فى حقائبهم، ولعب الأطفال، مشيرا إلى أنه كان يحصل على ربح يصل إلى 30 قرشا، كفرق سعر بين الدولار والجنيه المصري.

حولات بريدية وتهريب

وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة قيام الإثنان اللذان يعملان بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للشخصان الآخران داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد، حيث يقوما بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين، مقيمان بالبلاد، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فتمت احالتهما للنيابة التى تولت التحقيق بعد اعتراف المتهمين بصحة التحريات حول الواقعة، وأصدرت النيابة صباح اليوم قرار بالحبس.