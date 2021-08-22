انتشال جثة غريق من شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية

تمكن فريق «غطاسين الخير» في الإسكندرية، من انتشال جثة شاب غريق من شاطئ «أبو هيف» بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك بعد غرقه أمس أثناء الاستحمام، وبسبب ارتفاع موج البحر وعدم وضوح الرؤية لم يتم استخراج الجثمان إلا في اليوم التالي.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، عضو فريق «غطاسين الخير»، إنه تم تجميع عدد من أعضاء الفريق، من بينهم إسلام فلوكس، وخالد رشاد، وإيهاب فزاع، وعبد الرحمن علاء، وأيمن تمساح، ومحمد إيهاب المالحي، وياسر إيهاب المالحي، وأحمد حطيبة، وأحمد حسين أحمد، وعلي إيهاب المالحي، من أجل العثور على جثمان الشاب الغريق الذي قدم من محافظة البحيرة لقضاء يومين إجازة في الإسكندرية، ولقي مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع موج البحر.

وأوضح «المالحي» في تصريحات صحفية، أن الشاب الغريق يدعى أحمد محمود، وغرق في شاطىء «أبو هيف» المميز، بوابة رقم 3 أمام شارع محمد نجيب بسيدي بشر، شرق المدينة الساحلية.

وأشار إلى توجيه نداء للغواصين لانتشال الغريق بعد عدم العثور عليه في المساء بسبب ارتفاع موج البحر وانعدام الرؤية، حيث نزل فريق كامل وقام بتمشيط جوانب البحر من أجل البحث عنه وتسليم الجثة إلى ذويه ونقله إلى محل موطنه في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وأكد أن الشباب عليهم اتباع التعليمات التي تضعها إدارة السياحة والشاطئ من أجل عدم النزول في المنطقة غير المسموح بها، وعدم الدخول لمسافات كبيرة خاصة مع ارتفاع موج البحر ورفع الرايات الحمراء التي تنذر بارتفاع الموج عن منسوبه الطبيعي.