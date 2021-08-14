طرد عاملين في شواطئ الإسكندرية لفرض إكراميات واستغلال المصطافين

«لا للإكراميات.. لا للاستغلال» شعار رفعته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، منذ انطلاق مصيف 2021، يحاولون من خلاله منع أي عمليات استغلال يمارسها مستأجرو الشواطئ وعمالهم على المصطافين، وهو الأمر الذي يتم مواجهته بشكل يومي حيث طُرد عاملان أحدهما بشاطئ جليم والآخر بشاطئ الإسكندر.

عامل حصّل قيمة مضاعفة لـ«تربيزة» في شاطئ جليم

وترجع الواقعة، بحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم السبت، حين تم ضبط عامل شماسى بشاطئ جليم قام بتحصيل مبلغ 15 جنيه نظير ترابيزة و قد تم فصله نهائياً، حيث أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد وضعت تسعيرة للدخول تشمل الكرسي والشمسية فيما تم وضع تسعيرة الترابيزة وهو ما قام العامل بمضاعفته على الرواد.

عامل نصب على مصطافين في 170 جنيهًا بشاطئ الإسكندر

وبرزت الواقعة الثانية، حين اتجهت لجنة المرور والمتابعة إلى شاطئ الإسكندر، وبدورها تبين لها وجود عائلة مكونة من 17 فردًا وقد دفعت تذاكر بقيمة 20 جنيهًا للتذكرة وهو ما يعد مخالفة، حيث إن قيمة تذكرة الشاطئ هي 10 جنيهات، أي أن العامل قد قام بعملية احتيال عليهم بقيمة 170 جنيهًا، فيما قامت اللجنة بإرجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق للرواد وطرد العامل واعداد تقرير بالمخالفة.

مخالفة تحصيل رسوم دخول دورات المياه بشاطئ إدوارد الخراط

وتمكنت مصايف الإسكندرية، من رصد مخالفة أخرى تتعلق بعامل الاستغلال على شواطئ الإسكندرية، حيث تبين تحصيل رسوم دخول دورات المياه بشاطئ ادوارد الخراط و دفع مبلغ 2 جنيه للفرد، إلا أنه قد تم رد المبالغ إلى أصحابها مع التنبيه على مستغل الشاطئ بعدم تكرار هذه المخالفة.