«التضامن» تصدر 33 ألف بطاقة خدمات متكاملة بقرى «حياة كريمة» خلال شهر

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إنَّ بطاقات الخدمات المتكاملة تستهدف كل المحافظات بلا استثناء، لافتًا إلى أنَّه منذ إطلاق مبادرة «حياة كريمة» في يوليو الشهر الماضي، وحتى الآن تمّ إصدار 32 ألفًا و850 بطاقة خدمات متكاملة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال شهر.

حصر بيانات 155 ألف أسرة للتأكّد من إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه جارِ حصر بيانات 155 ألف أسرة للتأكّد من الإجراءات الخاصة بـ«بطاقة الخدمات المتكاملة» حيث تستهدف إعاقات «الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات».

ولفت «عبدالموجود»، إلى أنَّ منظومة الأطراف الصناعية في مرحلة التسجيل حاليا، وتدخل في مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنَّ هناك نحو 23 ألف شخص سجل في منظومة الأطراف الصناعية، كما تمّ توفير 2000 لاب توب ناطق للإعاقة البصرية.

إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَ المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة، حيث يستهدف الحصر الإلكتروني وتسجيل الطلبات، وتكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل.

وتتضمن أهداف المشروع، إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الهمم من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي.