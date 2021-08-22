ارتفاع «الأوفر برايس» لسيارات «كيا سبورتاج» قبل طرح موديل 2022

شهد سوق السيارات تذبذبا فى الأسعار، خاصة السيارات الزيرو موديلات 2020 و2021، وذلك مع بداية نزول الموديلات الحديثة من فئات السيارات المختلفة 2022، حيث لجأ بعض التجار والموزعين لرفع زيادات سعرية بشكل غير رسمي على الأسعار الرسمية للسيارات، خاصة الجيل الحالي من السيارة كيا سبورتاج 2021 و2020 بقيمة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، لمختلف الفئات من السيارة "كيا سبورتاج" في سوق السيارات بمصر.

وأكد محمد عمران عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، أن العشرات من موزعي السيارات بدأوا فرض مبلغا إضافيا لسرعة التسليم.

وأوضح "عمران" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن مبلغ "الأوفر برايس" هو مبلغ مالي إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء واختيار اللون، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات التي تمتد إلى شهور.

أسباب إضافة "أوفر برايس" لأسعار السيارات

وأشار إلى أن سبب قيام الموزعين برفع "الأوفر برايس" على موديلات 2020 و2021، هو استغلال الفرصة مع نزول سعر السيارة الرسمي، حيث قاموا برفع السعر تزامنا مع بدء تسليم الدفعة الأولى للموزعين خلال الأيام الجارية.

يذكر أن سيارات "كيا سبورتاج" تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك، ومن المعروف أن تلك السيارة مطلوبة في السوق المصري بالنسبة للعائلات بسبب السفر.

منظومة الدفع الأمامي بكيا سبورتاج

ومن المعروف أن السيارة كيا سبورتاج ترتكز على منظومة الدفع الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية أثناء سيرها بالطريق، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من البنزين 6.8 لتر عند قطع مسافة 100 كيلوا متر.

وسجلت العلامة التجارية الكورية نسبة مبيعات ما يقرب من 7.734 سيارة سبورتاج، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".