وفاة جدة الفنانة جميلة عوض

توفيت منذ قليل، جدة الفنانة جميلة عوض، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وفاتها .

وأعادت جميلة عوض نشر «استوري» أحد أصدقائها، والتي كتبت: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض».

وكان أخر أعمال الفنانة جميلة عوض مسلسل «حرب أهلية» ويشارك فى بطولة المسلسل باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، محمود حجازى، مايان السيد، رشدى الشامى، بسنت صيام، برلنتى فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز، وعرض في شهر رمضان الماضي .