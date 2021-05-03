جميلة عوض تنسحب من «بينت بول» بعد تعرضها لإصابة في القدم «فيديو»

وقعت الفنانة جميلة عوض، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، ولم تستطع استكمال لعبة «بينت بول»، بعدما تعرضت لإصابة قوية في قدمها.

الفنان رامز جلال، يستهدف من خلال هذه اللعبة، ضرب ضيوف البرنامج في منطقة أسفل الظهر، لكنه فشل هذه المرة في إصابة جميلة عوض في نفس المكان، وأصابها بطلقة قوية في القدم لتستكمل اللعبة وهي في وضع الجلوس، ثم أصيبت بطلقة أخرى في قدمها، لتقرر الانسحاب من اللعبة وسط ضحكات رامز جلال.

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.