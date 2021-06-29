جميلة عوض بعد تكريمها بمهرجان أسوان عن بنات ثانوي: أشكر أحمد السبكي

اتفقت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، على منح فيلم «بنات ثانوي»، جائزة تنويه خاص لبطلات الفيلم الخمس، وهن جميلة عوض، هنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد.

وتسلمت الجائزة الفنانة جميلة عوض، خلال حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة مساء اليوم، ووجهت في كلمتها التحية لمنتج الفيلم بقولها: «بشكر منتج الفيلم الحاج أحمد السبكي اللي صدق فينا، ومنح بنات صغيرة بطولة الفيلم ده، ونافسنا في وقت كان فيه أفلام لنجوم كبار مثل تامر حسني ومحمد إمام».

فيلم «بنات ثانوي»، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، محمد مهران، بجانب عدد من النجوم الشباب.

وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تجسد دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى بإحدى المدارس الحكومية.

وفي مسابقة الفيلم المصري، قررت لجنة تحكيم الفيلم المصري منح جائزة أكثر فيلم يدعم عمل المرأة لفيلم «من وإلى مير»، سيناريو وإخراج ماجي مرجان، تصوير ذكي عارف، أمجد رياض، شادي فكري، مونتاج باسم لبيب، إنتاج The Pianola.

وتدور أحداث فيلم «من وإلى مير»، حول ذهاب المخرجة خلال الفيلم لزيارة مير القرية بمحافظة أسيوط التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليا تكتشف مكانا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

كما تم منح فيلم «عاش يا كابتن»، إخراج وإنتاج مي زايد، جائزة أفضل فيلم يمثل قضايا المرأة، وتدور أحداثه حول رحلة البطلة المصرية أسماء رمضان – زبيبة - ومدرب رفع الأثقال كابتن رمضان عبدالمعطي، من التدرب في الشارع إلى منصات التتويج القارية، خلال رحلة تصوير دامت أربعة أعوام، خاضها معهم فريق عمل الفيلم.

تفاصيل مغادرة جميلة عوض الفندق الذي يقيم فيه ضيوف مهرجان أسوان بعد وصولها بساعات

وكانت الفنانة جميلة عوض قد وصلت محافظة أسوان يوم الأحد الماضي، وفور ظهورها ببهو الفندق التف حولها عدد من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معها، وبعدها حضرت عرض لفيلمها بنات ثانوي، والذي شاركها البطولة فيه هنادي مهنا، مي الغيطي، مايان السيد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي.

وحضر عرض فيلم «بنات ثانوي»، على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنان أحمد مجدي، وعدد من الجمهور وذلك بسينما الصداقة بأسوان.

وفور عودتها من مشاهدة الفيلم، رفضت الفنانة جميلة عوض، إجراء أي لقاء مع وسائل الإعلام المتواجدة بمهرجان أسوان، مقترحة عليهم التسجيل معها على السجادة الحمراء في حفل الختام المقرر له مساء اليوم الثلاثاء.

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة افتتح مساء الخميس الماضي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها وأرسلت فيديو تشكر فيه إدارة المهرجان وتهدي التكريم لوالدها الراحل ووالدتها دلال عبدالعزيز التي مازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا، بخلاف تكريم المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والممثلة الفرنسية ماشا مريل.