تحذير طبي: حفلات الساحل سبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا «فيديو»

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بدأت في مصر منذ نحو شهر، وأن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة آخذة في التزايد، موضحا أنها ليست أعداد حقيقية أو دقيقة، لأنه ليس كل المواطنين يقومون بإجراء تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والمعروف بـ pcr، لافتا إلى أن حفلات الصيف لا سيما في الساحل الشمالي، من أبرز أسباب انتشار الفيروس.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وحذر الدكتور وليد شوقي في فيديو بثه على صفحته الرسمية بعنوان «الموجة الرابعة من كورونا بدأت في مصر، وهناك بيوت مصابة بكاملها وما الاحتياطات اللازمة»، من خطورة حفلات الصيف كالساحل الشمالي وغيرها، وتؤدي لتفشي وباء فيروس كورونا، وتابع قائلا «روح حفلة تامر حسني ومحمد رمضان وعمرو دياب خليهم يتباهوا بيك وأنت اتباهى بيهم وشوف إيه هيحصل في الآخر»، كما أكد أن مصر مقبلة على منحنى خطر بسبب زيادة الحالات.

وشدد الباحث المصري في طب نيويورك، على ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وأن تكون اليد نظيفة، وقال إنه يجب أن يتم التعامل معها من خلال «الاستيك» الخاص بها ولا يتم رميها، والحفاظ على التباعد المجتمعي.

لقاح كورونا

وتطرق «شوقي» إلى موضوع تطعيمات فيروس كورونا أو فيما يعرف بلقاحات كورونا، موضحا أن الإصابة بالفيروس تحمي بنسبة 86% لمدة أول 3 شهور بعد ذلك تنخفض المناعة والأجسام المضادة، كما لفت إلى أن هناك تطعيمات تحفيزية سيتم منحها لمن حصل على لقاح كورونا، لأن الأجسام المضادة تقل بعد 8 شهور.

جرعة تحفيزية

وأكد الباحث المصري أن الجرعة التحفيزية من المتوقع أن يتم البدء فيها سبتمبر المقبل، لأن الحماية الخاصة باللقاحات تقل تدريجيا، وبالتالي هناك احتمال الإصابة بالفيروس لمن حصل على اللقاح، ومن هنا تأتي أهمية الجرعة التحفيزية على حد قوله، لأن هذه الجرعة تقوم بعمل حماية لفترة ما بين 4 إلى 6 أشهر.