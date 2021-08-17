«تاج الدين»: «دلتا» لم يدخل مصر.. والاستمرار في زيادة إصابات كورونا يقلق

أكد الدكتورعوض تاج الدين، مستشارالرئيس للشؤون الصحية، خلو مصر من تحورات فيروس كورونا، لافتا فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن متحور «دلتا بلس» لم يدخل مصر، مؤكدا أن هناك دراسات جنينة يتم إجراؤها بصفة مستمرة داخل مستشفيات العزل الصحي، ولم تثبت وجود أى تحورات للفيروس حتى الآن.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وعن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الزيادة بسيطة ولكن الاستمرار فيها هو الذي يقلق، متوقعا الدخول فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون شبه إجباري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر لقاحات كورونا لتسهيل المهمة على الأشخاص المسافرين، خاصة فى الدول التى فرضت أنواعا معينة من اللقاحات.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة العامة أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز لقاح كورونا خلال الأيام الماضية، مشيرا الى أن وزارة الصحة والسكان تسعى لتطعيم عدد كبير من المواطنين بشكل يومي للتصدي للجائحة، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بتطعيم الطلاب والعاملين في الجامعات، حيث إن هذه الفئات أعدادها كبيرة وتتعامل مع فئات متعددة بشكل يومي.

ودعا «تاج الدين» المواطنين لضروة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، ومساعدة الدولة فى تطعيم المواطنين بنسبة كبيرة تحسبا لأى موجة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أنها الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية، المسئولة عن إصدار الشهادات الموثقة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع، وحذرت الوزارة أى جهة أو شخص يقوم بإصدار مثل هذه الشهادات، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.