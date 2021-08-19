الصحة تحدد موانع تطعيم فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موانع تطعيم فيروس كورونا، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، لا يوجد موانع تطعيم فيروس كورونا، إلا لبعض الحالات، وهي السيدات الحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال حتى سن الـ18 عاما، لافتة إلى بعض الحالات التي تعاني من أمراض مناعية، وعن السيدات الحوامل والمرضعات، أكدت أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، ويجب الاهتمام باتباع كل الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

موانع تطعيم فيروس كورونا

وتابعت الوزارة: تتضمن موانع تطعيم فيروس كورونا، الحالات التي تأخذ أدوية مثبطة للمناعة، يجب عليهم استشارة الطبيب قبل أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى لقاح كورونا مجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالإضافة إلى أن لقاح كورونا فعال وآمن، ولا داعي للقلق ولا التوتر.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا والأعراض الجانبية لها، وقالت إن الأعراض الجانبية، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم، أو حكة، وهي أعراض بسيطة لا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، وتزول في غضون يومين فقط على الأقل.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة، وصلت نسبة التعافي لفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوي محافظات الجمهورية، إلى 81.3%، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة، حيث سجلت الوزارة أمس، خروج 429 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 234878 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.